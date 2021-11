BD Multimedia flambe. Levée de fonds pour Uniquire

(Boursier.com) — BD Multimedia, dont le cours a déjà décuplé cette année et qui, depuis hier, est coté en continu sur Euronext, bondit encore de plus de 30% ce jeudi sur les 15 euros. Comme évoqué précédemment, le groupe poursuit sa stratégie de gestion de ses filiales en mode "startup". Ainsi, depuis sa création, Uniquire est en recherche active d'investisseurs pour sa levée de fond d'amorçage / pre-seed. Soutenue par les ressources du groupe, cette levée d'amorçage permettra à Uniquire d'avoir sa trésorerie propre pour les premiers investissements, les recrutements et le plan de communication. "Comme pour toute startup à succès, nous attendons d'Uniquire un développement fort sur le marché très porteur des NFTs, ce qui nécessite l'apport de fonds par des investisseurs externes", commente le groupe.

Le premier investisseur de cette levée d'amorçage est entré au capital sur la base d'une valorisation de la société Uniquire de 3 millions d'euros. La société est déjà en discussion avec d'autres investisseurs et reste ouverte à toutes nouvelles propositions. Pour son développement, Uniquire et BD Multimedia "s'entourent de partenaires de renom et ayant agi pour des acteurs blockchain". Ainsi BD Multimedia est désormais accompagnée par Euroland Corporate, en tant que Listing Sponsor sur le marché Euronext Growth. Euroland Corporate conseille les entreprises de croissance lors d'opérations financières, en particulier pour les levées de fonds.