BD Multimedia : évolutions dans les prochains mois

(Boursier.com) — Suite au communiqué du 1er octobre, BD Multimedia va soumettre au vote de ses actionnaires le changement des statuts permettant aux actions d'être par défaut au porteur. Le groupe convoque pour cela, le 9 novembre, une assemblée générale extraordinaire afin d'être en mesure de gérer des volumes plus importants de transactions sur le titre BD Multimedia.

Dans les prochains mois, plusieurs actions seront entreprises avec objectif d'une plus forte valorisation des actifs et une augmentation de la liquidité des titres, avec une demande de changement du mode de cotation pour la cotation en continu, un changement de dénomination reflétant la nouvelle orientation du groupe, la mise en place opérationnelle de la nouvelle filiale NFT Uniquire, une politique de communication adaptée à la mutation en cours, et enfin une relance de l'activité de paiement selon un schéma 'grands comptes' dans la lignée des actions entreprises en 2019. Daniel Dorra, PDG de la société, commente : "Je suis confiant dans notre capacité de mutation, qui s'appuiera aussi sur de nouveaux talents, même si en 2020 et 2021 notre exploitation aura été faible nous aurons préparé un changement majeur. Notre expertise technique large nous permettra de nous insérer dans la révolution blockchain. Nos administrateurs et moi-même sommes déterminés à offrir aux investisseurs un titre dynamique et liquide sur des secteurs porteurs".