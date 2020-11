BBVA pourrait supprimer des milliers d'emplois en cas de rachat de Banco de Sabadell

BBVA pourrait supprimer des milliers d'emplois en cas de rachat de Banco de Sabadell







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La reprise de Banco de Sabadell par BBVA pourrait entrainer la suppression de milliers de postes. Alors que le géant bancaire espagnol négocie le rachat de son petit concurrent, 'Cinco Dias' affirme que les synergies issues du rapprochement pourraient atteindre près de 800 millions d'euros en 2023. Ces économies de coûts proviendraient principalement de la fermeture de succursales et de la réduction des effectifs. Selon les estimations du journal financier, environ 6.000 emplois pourraient être éliminés alors que 1.250 agences fermeraient. Les services centraux et les réseaux d'agences en Catalogne et à Madrid seraient les lieux les plus concernés par la réduction des effectifs car ce sont les zones où les deux banques ont le plus d'agences.

Quelques heures après l'annonce de la cession de ses activités américaines à PNC Financial Services pour 11,6 milliards de dollars, BBVA a indiqué hier avoir engagé des discussions avec Banco de Sabadell en vue d'une fusion. "Les sociétés ont initié un processus de 'due diligence' réciproque, habituel dans ce type d'opération, et ont désigné des conseils extérieurs. Il est noté qu'aucune décision n'a été prise en lien avec une possible fusion et il n'existe aucune certitude qu'une telle décision sera prise, ni sur les modalités et les conditions d'une transaction potentielle", a précisé BBVA dans un document réglementaire.

Lors d'une conférence en ligne, le directeur général de BBVA vient d'indiquer que l'opération se ferait seulement si elle est créatrice de valeur. BBVA n'est pas pressé de conclure un accord, a précisé Onur Genç.