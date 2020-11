BBVA négocie le rachat de Banco de Sabadell

(Boursier.com) — BBVA n'a pas trainé. Quelques heures après l'annonce de la cession de ses activités américaines à PNC Financial Services pour 11,6 milliards de dollars, la banque espagnole a indiqué avoir engagé des discussions avec Banco de Sabadell en vue d'une fusion. "Les sociétés ont initié un processus de 'due diligence' réciproque, habituel dans ce type d'opération, et ont désigné des conseils extérieurs. Il est noté qu'aucune décision n'a été prise en lien avec une possible fusion et il n'existe aucune certitude qu'une telle décision sera prise, ni sur les modalités et les conditions d'une transaction potentielle", a précisé BBVA dans un document réglementaire.

Dix fois plus gros que sa concurrente avec une capitalisation de 24,3 milliards d'euros, BBVA mettrait la main sur un établissement basé principalement en Espagne mais qui possède aussi plusieurs actifs à l'étranger, dont la franchise TSB au Royaume-Uni et une petite activité au Mexique. À la fin du troisième trimestre, Banco de Sabadell comptait 2.204 agences et près de 24.000 employés contre 7.565 agences et un effectif mondial de plus de 124.000 personnes pour BBVA.

Les banques européennes peinent à faire face un environnement de faibles taux d'intérêt dans une industrie hautement concurrentielle ainsi qu'aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (hausse des prêts douteux), ce qui alimente les attentes de consolidation qui permettrait de réduire les coûts.

Les banques espagnoles, qui se concentrent principalement sur la vente au détail et la vente de prêts hypothécaires et de prêts à la consommation, ont été particulièrement touchées par la politique de la Banque centrale européenne visant à maintenir des taux négatifs au cours des cinq dernières années. Comme le rappelait 'Bloomberg' dernièrement, le secteur bancaire espagnol possède également l'une des plus fortes concentrations de succursales en Europe. Il comptait 55 agences pour 100.000 adultes en 2018, selon la Banque mondiale. En comparaison, la France en possède 35 pour 100.000, l'Italie 41 et l'Allemagne 11.