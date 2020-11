BBVA et Banco de Sabadell renoncent à fusionner !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coup de tonnerre dans le secteur bancaire ibérique. Faute d'accord sur les termes financiers d'une éventuelle fusion, BBVA et Banco de Sabadell ont mis fin à leurs discussions. "Banco Sabadell informe que le conseil d'administration a décidé de clore les discussions (...) parce que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le ratio d'échange des deux entités", a indiqué l'établissement basé à Alicante. BBVA s'est de son côté contenté de signaler que les négociations se sont terminées sans accord.

Quelques heures après l'annonce de la cession de ses activités américaines à PNC Financial Services pour 11,6 milliards de dollars, BBVA avait annoncé, le 16 novembre, avoir engagé des discussions avec Banco de Sabadell en vue d'une fusion. Dix fois plus gros que sa concurrente avec une capitalisation de 24,3 milliards d'euros, BBVA aurait mis la main sur un établissement basé principalement en Espagne mais qui possède aussi plusieurs actifs à l'étranger, dont la franchise TSB au Royaume-Uni et une petite activité au Mexique. L'opération aurait débouché sur la création du deuxième groupe bancaire d'Espagne, doté de près de 600 milliards d'euros d'actifs.

Les banques espagnoles, qui se concentrent principalement sur la vente au détail et la vente de prêts hypothécaires et de prêts à la consommation, ont été particulièrement touchées par la politique de la Banque centrale européenne visant à maintenir des taux négatifs au cours des cinq dernières années. Le mouvement de consolidation lancé il y a quelques mois avec le rapprochement entre Caixabank et Bankia était perçu d'un bon oeil par les investisseurs. Il est pour le moment remis en cause par cette annonce, qui a entrainé une chute du titre Banco de Sabadell de près de 20% à Madrid.

Sabadell va désormais se concentrer sur le développement de ses activités de détail en Espagne et va analyser avec ses conseillers des "stratégies alternatives" pour ses actifs internationaux, y compris son unité britannique TSB.