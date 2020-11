BBVA cède ses activités américaines avant d'accélérer en Espagne

BBVA cède ses activités américaines avant d'accélérer en Espagne







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BBVA fait les gros titres en Espagne après l'annonce de la cession de activités américaines à PNC Financial Services pour 11,6 milliards de dollars. L'opération, entièrement en numéraire, devrait permettre au groupe américain de doper son bénéfice de 21% dès 2022. Elle débouchera sur la création d'une banque disposant de près de 560 milliards de dollars d'actifs et d'une présence dans une vingtaine d'États Il s'agit par ailleurs de la deuxième plus grosse opération sectorielle aux Etats-Unis depuis la crise financière de 2008.

L'accord valorise l'activité cédée à 19,7 fois les bénéfices 2019 et à 1,34 fois sa valeur comptable tangible de septembre. Pour BBVA, cette opération entraînera une amélioration de 300 points de base du ratio de fonds propres CET1 et aura un impact positif de 580 millions d'euros sur son bénéfice net. Reste désormais à savoir ce que fera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de ce trésor de guerre.

Este precio representa 19,7 veces el resultado obtenido por la unidad en 2019 y equivale a cerca del 50% del valor en bolsa actual de BBVA 📈💼 https://t.co/WF6EYVK8Zv >— BBVA (@bbva), via Twitter

Pour certains analystes, il ne fait guère de doutes quant au fait que le groupe ibérique va participer à la consolidation sectorielle sur son marché domestique, Banco de Sabadell étant clairement considéré comme une cible privilégiée. D'autant que selon les informations dévoilées par 'Bloomberg' en septembre dernier, l'établissement explorerait diverses options stratégiques. Le groupe financier basé à Alicante aurait ainsi travaillé avec Goldman Sachs afin d'étudier une éventuelle vente de la banque, des cessions d'actifs ou l'achat d'un concurrent plus petit.

"Nous voyons cette initiative remettre BBVA au centre du jeu, les fusions et acquisitions nationales créant de la valeur pour les actionnaires étant donné les valorisations très peu exigeantes des concurrents nationaux espagnols", explique Andrea Filtriwrote, analyste chez Mediobanca dans une note reprise par l'agence.

S'il n'a pas évoqué une éventuelle acquisition, le management a souligné qu'il disposera d'une flexibilité supplémentaire pour investir sur ses marchés et augmenter la distribution aux actionnaires, un rachat important de titres étant perçu comme une option intéressante au prix actuel de l'action. "Nous aurons une grande flexibilité pour déployer de manière rentable des capitaux sur nos marchés, renforcer notre profil de croissance à long terme et soutenir les économies dans la phase de reprise, et pour augmenter les distributions aux actionnaires", a indiqué le président exécutif de BBVA, Carlos Torres Vila.

Porté par ces annonces et l'ascension globale des places boursières européennes ce lundi, BBVA s'envole de 20% à Madrid.