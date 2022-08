Bayer rehausse ses prévisions

(Boursier.com) — Bayer , le géant pharmaceutique et chimique allemand, a annoncé pour son deuxième trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,93 euro à comparer à un consensus de 1,9 euro. Le groupe rehausse ses estimations pour l'exercice, tablant sur un bénéfice ajusté par action de 7,3 euros, contre 7 euros auparavant. Pour le trimestre clos, les revenus ont été de 12,82 milliards d'euros, contre 12,3 milliards de consensus FactSet. L'Ebitda ajusté a représenté 3,35 milliards d'euros, alors que les analystes anticipaient en moyenne 3,28 milliards d'euros. Pour l'exercice et ajusté des devises, les revenus sont attendus maintenant entre 47 et 48 milliards d'euros, pour une marge d'Ebitda ajusté allant de 26 à 27%.