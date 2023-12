Bayer : La division Crop Science du groupe et Iktos, start-up spécialisée dans lIA, annoncent une collaboration

(Boursier.com) — La division Crop Science de Bayer et Iktos, start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) pour la conception de nouveaux médicaments, annoncent une collaboration visant à étendre l'utilisation de l'IA dans la découverte et le développement de nouveaux produits de protection des cultures durables.

Cette approche de l'innovation, validée par de multiples collaborations dans le domaine de la recherche et du développement pharmaceutiques, est aujourd'hui utilisée pour la première fois pour aider à résoudre un défi majeur dans la découverte de produits phytosanitaires : l'identification et l'optimisation rapides de molécules encore plus sûres et efficaces.