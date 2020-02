Bayer et Meiogenix s'associent pour accélérer l'innovation agricole grâce au développement de technologies uniques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le géant pharmaceutique allemand Bayer et Meiogenix, une société française de biotechnologie développant des technologies de sélection nouvelle génération, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration visant à faire progresser la recherche et le développement agricoles, en accélérant le développement des technologies propriétaires de Meiogenix liées à la sélection végétale et à l'édition de génomes.

Cette nouvelle collaboration de recherche a pour but d'apporter des améliorations indispensables à la santé des plantes et à la nutrition des cultures vivrières, afin que les agriculteurs soient en mesure de cultiver de manière plus efficace et durable des variétés de plantes améliorées, capables de fournir aux consommateurs les types d'aliments qu'ils désirent.

"Les agriculteurs ont besoin de solutions innovantes, car ils sont confrontés à des ressources naturelles limitées et à un climat en pleine évolution", a déclaré Jeremy Williams, Responsable de la recherche et développement (R&D) en biotechnologie végétale et science des cultures chez Bayer. "L'accès aux technologies propriétaires de Meiogenix est susceptible d'améliorer la précision et la vitesse avec lesquelles nos éleveurs améliorent les cultures, dans le but de trouver plus rapidement des solutions aux besoins variés des consommateurs et de notre planète".

Les outils propriétaires de Meiogenix sont utilisés pour induire un échange de régions génomiques entre les chromosomes des cellules végétales pendant la méiose, le processus naturel à l'origine de la diversité génétique lors de la sélection végétale. Les technologies basées sur la recombinaison méiotique offrent aux cultures commerciales un accès à une biodiversité biologique plus large, y compris des caractéristiques complexes capables d'améliorer la qualité des aliments, la résistance des plantes aux maladies et aux ravageurs, ainsi que le rendement des cultures. Les hybrides et variétés qui en résultent ont le potentiel de générer de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire, des agriculteurs aux consommateurs...