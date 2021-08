Bayer : curseur ajusté

Bayer : curseur ajusté







(Boursier.com) — Le groupe allemand Bayer annonce avoir relevé ses prévisions pour 2021, après avoir enregistré une forte croissance au deuxième trimestre, notamment dans sa division pharmaceutique, renforcée par le rachat récent de Vividion Therapeutics. Sur la période écoulée, l'Ebitda avant éléments exceptionnels est ressorti en repli de 10,6% à 2,58 Milliards d'euros, mais les ventes ont progressé de 12,9% à 10,85 Milliards d'euros. Selon le consensus de place, les analystes tablaient en moyenne sur un Ebitda avant éléments exceptionnels de 2,79 MdsE et des ventes de 10,16 MdsE au T2.

Le groupe vise désormais un Ebitda compris entre 10,6 et 10,9 Milliards d'euros avant éléments exceptionnels, contre une prévision précédente de 10,5 à 10,8 Milliards d'euros. Il table également sur un chiffre d'affaires de 43 MdsE cette année, contre 41 MdsE un an plus tôt.