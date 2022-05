Bath & Body Works : nouveau plongeon après les comptes !

(Boursier.com) — Bath & Body Works corrige encore de 8% en pré-séance à Wall Street, après une chute comparable hier soir. Le groupe a battu le consensus de profit pour le trimestre clos, mais réduit sa guidance annuelle afin de refléter les conditions économiques et les investissements. Sur le premier trimestre, la compagnie a réalisé des ventes de 1,45 milliard de dollars en repli de 1% en glissement annuel. Le bpa dilué des opérations poursuivies a été de 64 cents, contre 32 cents un an plus tôt. Les prévisions de la chaîne américaine de produits de beauté et d'articles pour la maison sont toutefois prudentes. Pour l'exercice, le groupe table sur un bpa des opérations continues allant de 3,8 à 4,15$, soit une révision en baisse.