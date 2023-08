Bath & Body Works : des revenus inférieurs aux attentes

(Boursier.com) — Bath & Body Works, la chaîne américaine de produits de beauté et d'articles pour la maison, n'a pas vraiment convaincu les marchés par ses derniers comptes ce mercredi. La compagnie a affiché pour son deuxième trimestre 2023 clos fin juillet des revenus de 1,56 milliard de dollars, légèrement inférieurs aux attentes et en déclin de 3,6% en glissement annuel. Le bénéfice dilué par action a été de 43 cents, contre 52 cents un an avant. Le bénéfice ajusté dilué a été de 40 cents par titre, alors que le bénéfice net ajusté a représenté 92 millions de dollars. Le consensus était de 33 cents de bpa ajusté trimestriel pour 1,57 milliard de dollars de revenus. Pour l'exercice 2023, la société s'attend à une baisse de ses ventes nettes de 1,5 à 3,5% par rapport aux 7,56 milliards de dollars de 2022. BBW s'attend désormais à ce que le bénéfice par action dilué pour l'ensemble de l'année se situe entre 2,85 et 3,15$, contre 3,40$ en 2022. La société table sur un bpa ajusté dilué 2023 allant de 2,80 à 3,10$.