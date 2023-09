Bataille entre Air France KLM et IAG pour TAP ?

(Boursier.com) — TAP attire les convoitises. Après Air France KLM, IAG a manifesté publiquement son intérêt pour le transporteur portugais. S'exprimant lors du Festival mondial de l'aviation à Lisbonne, le DG de la maison-mère de British Airways a déclaré que TAP est "une opération qui pourrait nous intéresser". TAP a la bonne taille et un solide réseau au Brésil qui compléteraient l'offre actuelle d'IAG, en particulier pour sa marque Iberia, a-t-il déclaré.

"Nous sommes un groupe qui a été créé pour consolider le secteur", a affirmé Louis Gallego dans une interview à 'Bloomberg Television'. "Ce que nous avons montré dans le passé, c'est que toutes les compagnies aériennes qui rejoignent le groupe se sont développées bien plus que lorsqu'elles étaient seules". Alors qu'ITA Airways, le successeur d'Alitalia, est en train d'être repris par la Lufthansa, SAS, qui fait l'objet d'une procédure de faillite aux États-Unis et a lancé un appel aux prétendants, et TAP, sont les deux prochaines cibles dans le secteur aérien européen.

Le patron d'Air France-KLM, Ben Smith, a déclaré cette semaine qu'il souhaitait également participer à la consolidation. La société a embauché des conseillers pour l'aider dans le cadre d'une éventuelle offre de TAP, a-t-il souligné. "Nous nous préparons pour une offre... Nous voulons juste prendre la route si et quand le processus démarre".

Le gouvernement portugais doit approuver cette semaine le cadre juridique pour la privatisation de la compagnie aérienne TAP, donnant ainsi le coup d'envoi de la vente après quelques mois de retard, a déclaré mardi dernier le Premier ministre Antonio Costa. Le gouvernement a indiqué avoir l'intention de conserver une participation stratégique dans le transporteur, qui fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'un plan de sauvetage de 3,2 milliards d'euros approuvé par l'UE. Le processus de privatisation, qui devait initialement être lancé en juillet, prendra des mois et ne devrait s'achever que l'année prochaine.

Le PDG de TAP, Luis Rodrigues, a déclaré ce mercredi qu'il s'attendait à ce que la définition du cadre juridique prévue jeudi marque un "grand jour" pour la compagnie.