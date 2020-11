Bastide : vive hausse, un analyste confiant

Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Bastide Le Confort Medical surperforme nettement le marché en matinée à la faveur d'un gain de 4,3% à 49,3 euros. L'actualité autour du spécialiste des prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées est marquée par une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur. Le groupe bénéficie plutôt du contexte COVID tandis que ses leviers de moyen terme demeurent intacts (internationalisation, croissance externe, franchises) et offrent une certaine visibilité. Le broker trouve toujours les multiples modérés au regard de la croissance attendue, des multiples de transactions et de son modèle DCF. L'objectif est porté de 48 à 56 euros.