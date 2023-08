Bastide : validé !

(Boursier.com) — Bastide monte de 0,2% à 27,05 euros, alors que le groupe a poursuivi sa croissance sur le quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires de 127,9 ME, en hausse de 3,6% et de +1,1% en organique. Le ralentissement de la croissance sur ce trimestre s'explique par une base de comparaison ponctuellement défavorable liée à des ventes exceptionnelles d'environ 5 ME enregistrées au 4ème trimestre 2021-2022 avec les collectivités.

L'activité "Maintien à Domicile" ressort ainsi à 53,4 ME, en baisse de 8% et de 8,4% en organique incluant également un retour à la normale des ventes d'équipements de protection individuelle (EPI).

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) restent très dynamiques avec un chiffre d'affaires de 74,5 ME, en hausse de +13,8% et de +9,5% en croissance organique.

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 508 ME (+10,9%, dont +5% en organique) en ligne avec l'objectif fixé par le Groupe autour de 510 ME. L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 27,3 ME sur cette période. Conformément à la stratégie de développement du Groupe, la part des activités à l'international augmente et atteint près de 18% du chiffre d'affaires (comparé à 16% en 2021-2022).

Perspectives 2022-2023 confirmées

Compte tenu de la bonne dynamique de l'activité et de la part croissante des métiers à forte valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires du Groupe, Bastide confirme son objectif de marge opérationnelle courante de plus de 8,3% pour l'exercice 2022-2023.

Le Groupe Bastide est confiant dans sa capacité à maintenir une croissance organique solide en 2023-2024 et vise ainsi un chiffre d'affaires de 540 ME, hors nouvelles opérations de croissance externe, pour l'exercice en cours.

L'amélioration du free cash-flow opérationnel et donc le désendettement du Groupe resteront des priorités majeures. La stratégie de croissance externe sélective visant les activités à forte technicité particulièrement à l'international se poursuivra en veillant à ne pas alourdir la structure financière du Groupe.

Portzamparc estime que malgré des annonces un peu décevantes l'atterrissage annuel est confirmé, conforme à l'objectif fixé par le groupe initialement. De quoi valider un cours cible de 40 euros avec un avis à l'achat.