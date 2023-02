Bastide : un second trimestre "de bonne facture"

(Boursier.com) — Bastide recule de 2,2% ce jeudi à 32,50 euros, alors que le groupe a poursuivi sa croissance en réalisant au deuxième trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 129,9 ME, en hausse de +15,6% (+5,7% en organique).

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) sont restées très dynamiques et affichent un chiffre d'affaires de 74,3 ME, en hausse de +22,9% (+11% en croissance organique). L'activité " Maintien à Domicile " ressort à 55,6 ME, en hausse de 7,1% (-0,6% en organique). Hors EPI (Equipements de Protection Individuelle), la croissance de l'activité " Maintien à Domicile " ressort à 10,6%.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 249,5 ME (+14,1%, dont +5% en organique). La contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an s'élève à 18,2 ME sur le premier semestre.

Bastide annonce être en cours de cession de la filiale Livramedom, spécialisée en stomathérapie, à son fondateur et manager à la suite de divergences stratégiques. Bastide considère que Livramedom, déficitaire, ne présentait plus de potentiel stratégique et de création de valeur à court et moyen termes. Par application de la norme IFRS 5, Livramedom est désormais considéré comme un actif destiné à être cédé et n'est plus consolidé dans le chiffre d'affaires.

Compte tenu de la cession en cours de Livramedom, le groupe ajuste mécaniquement son objectif de chiffre d'affaires annuel autour de 510 ME pour l'exercice 2022-2023. L'objectif de marge opérationnelle courante reste inchangé à plus de 8,3%.

Portzamparc parle d'un second trimestre "de bonne facture dans la continuité du précédent"..."Suite à l'annonce de cette cession, nous retenons que d'autres filiales déficitaires ou dilutives pourraient à moyen-terme faire l'objet d'une éventuelle cession afin de réallouer les fonds sur des cibles ayant un plus grand potentiel de création de valeur". Verdict : "Après mise à jour de notre modèle et des paramètres de marché, notre recommandation 'Acheter' et notre objectif à 45 euros restent inchangés" conclut l'analyste.