Bastide : un résultat net en hausse de 13,8%

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2020-2021, Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 444,1 ME, en croissance de +16%, dont +13,6% en organique, au-dessus de son objectif initial de 430 ME.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de +12,9%, à 37 ME, soit un nouveau record. La marge opérationnelle courante (MOC) ressort à 8,3%.

Le résultat net enregistre une progression de 13,8% à 14,3 ME.

Fort de ces bons résultats, le conseil d'administration a décidé de soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle le versement d'un dividende de 0,27 Euro par action, identique à celui de l'exercice précédent.

Bastide vise un chiffre d'affaires autour de 460 ME sur le périmètre actuel avec une marge opérationnelle courante en progression, supérieure à 8,3%, grâce notamment à un mix produit plus favorable et en tenant compte des baisses tarifaires sur le Respiratoire et sur les prestations autour du Diabète.

La société confirme également sa volonté d'accélérer sa stratégie de croissance externe afin de renforcer ses positions en France et à l'étranger et de se rapprocher du cap des 500 ME de chiffre d'affaires en année pleine. Plusieurs cibles sont aujourd'hui en négociation et devraient aboutir dans les prochains mois.