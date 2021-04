Bastide : sans conséquence ?

(Boursier.com) — Suite à des discussions entre les associés de la SIB, la holding familiale qui contrôle Bastide à hauteur de 53,04% du capital et 68,14% des droits de vote, il a été convenu la mise en place d'une opération de rachat par la SIB des actions SIB détenues par les fonds gérés par Bpifrance et Irdi Soridec Gestion suivi de leur annulation. Le prix de rachat des actions SIB est d'un montant total d'environ 36 ME.

Le financement de cette opération se fait par recours à l'endettement de la SIB qui n'a actuellement pas de dette.

A l'issue de l'opération qui devrait se réaliser en mai 2021, les fonds gérés par Bpifrance et Irdi Soridec Gestion ne détiendront plus aucune action de la SIB et ne feront ainsi plus partie du concert familial. En conséquence de cette opération, Bpifrance démissionnera de son mandat d'administrateur de la société Bastide Le Confort Médical à la date de rachat des actions SIB qu'elle détient.

L'opération n'aura aucune conséquence sur la répartition du capital et le contrôle du Groupe Bastide qui reste inchangé. L'actionnariat de la société Financière BGV, composé de M. Guy Bastide, Mme Brigitte Bastide et M. Vincent Bastide, sera inchangé et elle détiendra le contrôle de SIB qui détiendra elle-même le contrôle de Bastide Le Confort Médical soit 53,04% du capital et 68,14% des droits de vote de cette dernière.

Ce vendredi, le titre Bastide recule de 0,3% à 45,75 euros en bourse de Paris. "Nous n'anticipons pas d'impact au niveau opérationnel... Le financement par endettement de SIB pourrait être de nature à soutenir la politique de dividendes sur les prochains exercices" commente Portzamparc qui vise un cours de 59 euros en restant à l'achat sur le dossier.