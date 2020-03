Bastide : résultats semestriels et conséquences de la crise sanitaire

Bastide : résultats semestriels et conséquences de la crise sanitaire









Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Le groupe Bastide a dégagé sur la première moitié de son exercice 2019-2020 un résultat opérationnel courant en hausse de +10,1%, à 15,7 ME (dont +0,3 ME lié à l'impact de l'application de la norme IFRS 16). La marge opérationnelle courante ressort à 8,9% (8,6% hors impact des normes comptables). Ce niveau est en ligne avec le plan de marche. Le résultat opérationnel intègre diverses charges non courantes à hauteur de 1,7 ME (dont 0,6 ME lié à la variation de périmètre liée au rachat de parts minoritaires dans une participation). Il s'établit à 14 ME, en hausse de +14,2%. Après impôts, le résultat net enregistre une progression de 48% à 6,5 ME, en l'absence cette année d'impact non récurrent lié à des activités abandonnées.

Bastide confirme que ces résultats semestriels sont en phase avec le plan de marche et les objectifs initiaux annuels, qui sont un chiffre d'affaires compris entre 355 et 365 ME, hors nouvelles opérations de croissance externe, et une marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9%. La crise sanitaire actuelle pénalise logiquement la visibilité sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en mesurer précisément les impacts sur ces objectifs. Le groupe assure que ses fondamentaux et son positionnement devraient cependant permettre d'en limiter les conséquences, en rappelant qu'une majeure partie de l'activité est récurrente (environ 75%).

Bastide constate un ralentissement de la prescription médicale sur les pathologies chroniques, la médecine de ville étant aujourd'hui mobilisée sur la gestion de l'épidémie. Les équipes commerciales sur le terrain vont être placées en chômage partiel. En revanche, Bastide enregistre une augmentation de la demande de dispositifs et de consommables médicaux de la part des établissements de santé et des particuliers. Le groupe est impliqué également dans le " plan blanc " en fournissant des équipements permettant le retour à domicile anticipé de patients, afin de libérer des places dans les hôpitaux.

Le réseau des agences est ouvert, avec des horaires aménagés compte tenu des restrictions de déplacement, après un pic d'activité début mars. Le groupe renforce en parallèle son offre e-commerce, avec un service de livraison sans contact, afin de répondre à la forte hausse de la demande. Bastide a adapté ses effectifs à l'évolution de la situation et des besoins de ses différentes divisions. La continuité des opérations est ainsi assurée sur l'ensemble des activités, avec le développement le plus large possible du télétravail et la mise en place de mesures renforcées de sécurité sanitaire afin de protéger les salariés encore présents sur les sites. Le Groupe Bastide tiendra le marché informé de toute évolution importante sur son activité.