Bastide : remonte encore

(Boursier.com) — Bastide progresse encore de 1,5% à 34,90 euros après un bon début d'exercice. Le groupe spécialisé dans la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile a réalisé au premier trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 122 ME, en hausse de +12,8% (+4,9% en organique). Le management a réitéré son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 520 ME (hors nouvelles opérations de croissance externe) avec un objectif de marge opérationnelle courante de plus de 8,3%. Le Groupe entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées visant à accroître la part des activités à plus haute technicité et à récurrence élevée avec une priorité à l'international.

Le groupe a confirmé les échanges en cours avec la nouvelle direction d'Orpéa concernant les modalités du contrat (5% du CA global) mais anticipe le statu quo sur les prochains mois.

"Bastide a entamé un rebond qui correspond évidemment au rebond du marché mais aussi et surtout à une normalisation de l'activité, et avec elle, un environnement prix plus clément et une amélioration du cash-flow, validant notre récent upgrade", a expliqué Oddo BHF.

Les actionnaires de la société sont par ailleurs avisés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le mercredi 14 décembre à 14 heures 30 au siège social du groupe à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour...