Bastide relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel 2020-2021

Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Le groupe Bastide a poursuivi sa forte croissance au deuxième trimestre de son exercice 2020-2021 en réalisant un chiffre d'affaires de 116 ME, en hausse de +27,2% (+23,9% en organique).

Dans l'activité Maintien à domicile, le groupe continue d'enregistrer un surcroît d'activité sur les ventes de dispositifs médicaux et d'équipements de protection individuelle (EPI) en raison du contexte sanitaire, mais indique aussi recueillir les fruits de sa notoriété croissante, qui influe sur la fréquentation des magasins et sur le développement durable des ventes e-commerce.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 221,4 ME (+25,4%, dont +22,5% en organique).

Bastide revoit à la hausse ses ambitions et anticipe désormais un chiffre d'affaires annuel de plus de 430 ME en 2020-2021 (contre plus de 400 ME annoncé en novembre 2020).

Compte tenu de l'évolution du mix d'activité, marqué par la forte croissance de l'activité Maintien à domicile, et en particulier des EPI à marges moins élevés, le groupe vise une marge opérationnelle courante autour de 8,5%, soit le bas de la fourchette précédemment annoncée (entre 8,5% et 9%).