Bastide recule après les résultats

(Boursier.com) — Bastide cède 3% à 42,5 euros au lendemain de la présentation de comptes annuels quelque peu décevants. La société spécialisée dans la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile a amélioré son EBITDA de 8,5% à 88,3 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 444,1 ME, en croissance de 16%, dont +13,6% en organique, au-dessus de son objectif initial de 430 ME. Le résultat net progresse de 13,8% à 14,3 ME.

Sur le nouvel exercice, Bastide vise un chiffre d'affaires autour de 460 ME sur le périmètre actuel avec une marge opérationnelle courante en progression, supérieure à 8,3%, grâce notamment à un mix produit plus favorable et en tenant compte des baisses tarifaires sur le Respiratoire et sur les prestations autour du Diabète. Le Groupe confirme également sa volonté d'accélérer sa stratégie de croissance externe afin de renforcer ses positions en France et à l'étranger et de se rapprocher du cap des 500 ME de chiffre d'affaires en année pleine. Plusieurs cibles sont aujourd'hui en négociation et devraient aboutir dans les prochains mois.

Oddo BHF trouve les résultats un peu courts par rapport à ses attentes. L'analyste ('neutre') ne modifie pas ses estimations de revenus car il pense que les acquisitions pourraient aider à dépasser les guidances qui sont présentées à périmètre identique, mais la marge opérationnelle serait plus basse (9,4% estimée désormais) que prévue jusqu'ici, et de facto, le momentum opérationnel apparaît plutôt neutre. L'objectif est réduit de 56 à 48 euros.

"La guidance pour 2021-2022 est fixée avec un CA autour de 460 ME (hors M&A) et un objectif de MOC de plus de 8,3% tenant compte des baisses tarifaires (essentiellement de la PPC de -10% impliquant une perte de résultat opérationnel d'environ 5 ME), soit conforme à notre scénario que nous conservons à ce stade (CA 460,9 ME avec MOC 8,4%)" commente de son côté Portzamparc qui comprend que Bastide souhaite accélérer sa stratégie de croissance externe pour atteindre un CA de 500 ME d'ici 2 ans. De quoi rester à l'achat en visant un cours de 58 euros.