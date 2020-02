Bastide : poursuite d'une croissance dynamique au premier semestre

Bastide : poursuite d'une croissance dynamique au premier semestre









Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Le Groupe Bastide a réalisé un deuxième trimestre solide en enregistrant un chiffre d'affaires de 91,3 ME, en hausse de 7,2% (+5,2% en organique). Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle intègre comme attendu des effets tarifaires défavorables en Stomathérapie et en Perfusion.

Cette progression porte le chiffre d'affaires semestriel à 176,6 ME (+8,1%, dont +6,2% en organique) confirmant la bonne dynamique globale du groupe. Toutes les activités contribuent à la croissance.

Confirmation sur les perspectives 2019-2020

Le Groupe confirme ses objectifs de chiffre d'affaires annuel compris entre 355 et 365 ME (après ajustement IFRS 15), hors nouvelles opérations de croissance externe, et de marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9%.

Le Groupe continue par ailleurs d'étudier des opérations de croissance externes, de petite taille, afi n de renforcer ses positions sur ses métiers à plus forte technicité...

Prochaine publication : Résultats semestriels 2019-2020 le 25 mars 2020 après bourse.