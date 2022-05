Bastide : peu de réactions aux annonces

(Boursier.com) — Bastide recule de 0,8% à 37,15 euros après avoir réalisé au troisième trimestre de son exercice 2021-2022 un chiffre d'affaires de 118,5 ME, en hausse de +6,1%, en accélération par rapport aux trimestres précédents. Cette performance a bénéficié notamment de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 10,9 ME.

A périmètre comparable, le chiffre d'affaires recule de 3,8%, en raison du retour progressif à la normale des ventes d'équipements à la personne (EPI) dans l'activité "Maintien à Domicile" après la très forte demande enregistrée pendant la crise sanitaire. Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) poursuivent leur croissance et sont majoritaires dans le chiffre d'affaires à plus de 54%.

Le chiffre d'affaires 9 mois s'est établi à 341,5 ME, soit une hausse de +2,5% depuis le début de l'exercice (-3,3% en organique).

Objectifs confirmés

Bastide a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 460 ME avec un objectif de marge opérationnelle courante d'au moins 8,3%. Le groupe précise que la base de comparaison exigeante sur l'activité "Maintien à Domicile" liée au surcroît d'activité générée pendant la crise sanitaire va commencer à s'estomper, ce qui devrait permettre un retour progressif à la croissance organique à l'échelle du groupe dans les prochains trimestres.

Bastide a confirmé également sa stratégie de croissance axée sur le développement prioritaire des activités à plus haute technicité et à récurrence élevée, aussi bien en France qu'à l'international. Des opportunités de croissance externe continuent d'être activement étudiées dans cette optique.

Portzamparc parle d'un T3 "solide" avec des perspectives confirmées. De quoi rester à l'achat en visant un cours de 51,7 euros sur le dossier.