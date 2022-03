Bastide : opération saluée

(Boursier.com) — Bastide Le Confort Médical grimpe de plus de 5% à 37,50 euros ce jeudi, alors que le spécialiste de la prestation de santé à domicile a annoncé avoir réalisé une acquisition stratégique en Amérique du Nord avec le rachat de Medpro Respiratory Care, un opérateur parmi les plus importants de l'assistance respiratoire au Canada. A travers cette opération, le Groupe Bastide se renforce sur un métier stratégique et prend position sur un marché à très fort potentiel.

Fondé en 1998, Medpro Respiratory Care a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 14 millions de dollars canadiens, environ 9,5 millions d'euros. Le groupe est implanté dans les provinces de Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario. Il offre une vaste gamme de produits et de services respiratoires pour répondre aux besoins de ses clients notamment dans L'oxygénothérapie, la ventilation non invasive et l'apnée du sommeil.

Le marché de l'assistance respiratoire sur l'ensemble du pays est actuellement estimé à 0,9 milliard de dollars canadiens. Compte tenu d'un sous diagnostic chronique, le marché total adressable s'élève à 2,4 milliards de dollars canadiens et offre ainsi une importante marge de progression et de conquête sur l'ensemble du Canada. Le niveau de marge, résultant de la combinaison de prises en charge publiques et privées, est comparable voire supérieur à celui des marchés européens.

Mouvement stratégique vers le Canada et l'Amérique du Nord

L'acquisition de Medpro Respiratory Care s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Groupe Bastide en répondant à trois objectifs clés :

-Poursuivre l'internationalisation du Groupe ;

-Accroître la part des métiers à plus forte valeur ajoutée dont l'assistance respiratoire dans son mix ;

-Diversifier son risque tarifaire avec une part privée plus importante qu'en France et en conséquence une moindre sensibilité à d'éventuelles baisses de tarif décidées par les gouvernements régionaux.

Cette opération permet également au Groupe Bastide de se constituer une première tête de pont en Amérique du Nord, l'une des zones où il envisage de se renforcer, notamment en assistance respiratoire, afin de diversifier ses implantations, ses parties prenantes et ses modèles économiques. La direction de Medpro Respiratory Care sera assurée par les fondateurs et dirigeants actuels.

"Comme attendu après l'acquisition de Distrimed (no2 français de la vente en ligne de dispositifs médicaux à destination des professionnels de santé), Bastide continue d'accélérer sa stratégie de croissance externe, mais cette fois à l'international" commente Portzamparc qui estime que cette acquisition va permettre de poursuivre l'amélioration du mix vers les activités PSAD mieux margées et de réduire le risque tarifaire en France. L'analyste vise un cours de 55 euros sur Bastide en restant à l'achat sur le dossier.