Bastide muscle son financement bancaire

(Boursier.com) — Le groupe Bastide a conclu un accord avec son pool bancaire, au sein du crédit syndiqué, pour un financement complémentaire de 60 millions d'euros sur la tranche de crédit à tirage (Revolving Credit Facility) in fine 2023, qui passe ainsi de 80 ME à un maximum de 140 ME.

Bastide précise que ce financement complémentaire a également permis d'améliorer à la marge le coût de l'ensemble de la dette du crédit syndiqué. Les financements sont conditionnés au respect d'un ratio dettes financières nettes/Ebitda maximum de 4 (avec retour à 3,5 lors de l'exercice suivant).

Bastide annonce ainsi renforcer sa capacité à poursuivre sa politique de croissance externe ciblée afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques. Cet accord a été conclu avec Natixis en qualité de coordinateur et arrangeur, Société Générale Corporate Investment Banking en tant qu'arrangeur et le pool bancaire constitué de 10 établissements. Les partenaires bancaires renouvellent ainsi leur confiance dans les perspectives du groupe dans les prochaines années.