Bastide : le titre grimpe après un bon début d'exercice

(Boursier.com) — Bastide progresse de 1,5% à 30,9 euros après un bon début d'exercice. Le groupe spécialisé dans la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile a réalisé au premier trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 122 ME, en hausse de +12,8% (+4,9% en organique).

Le management a réitéré son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 520 ME (hors nouvelles opérations de croissance externe) avec un objectif de marge opérationnelle courante de plus de 8,3%. Le Groupe entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées visant à accroître la part des activités à plus haute technicité et à récurrence élevée avec une priorité à l'international.

Premier trimestre de bonne facture même si Portzamparc l'attendait légèrement plus soutenue en organique. Le groupe a confirmé les échanges en cours avec la nouvelle direction d'Orpéa concernant les modalités du contrat (c.5% CA global) mais anticipe le statu quo sur les prochains mois. La maison de bourse maintient son scénario et sa recommandation 'acheter' avec un objectif de 45 euros.

"Après la baisse qui accompagné la décrue des volumes d'EPI (consommables liés à la circulation du virus Covid-19), Bastide a entamé un rebond qui correspond évidemment au rebond du marché mais aussi et surtout à une normalisation de l'activité, et avec elle, un environnement prix plus clément et une amélioration du cash-flow, validant notre récent upgrade", explique Odddo BHF ('surperformer'). Les multiples, comme beaucoup de Small Cap, apparaissent encore assez dépréciés à 8x le PE 23-24 ou 5,5x l'EBITDA, ajoute le broker, tandis que Bastide fait partie de sa 'Liste de Convictions NextCap'.