Bastide Le Confort Médical : solide activité semestrielle

Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Le groupe Bastide Le Confort Médical a affiché une très bonne résistance au 4e trimestre 2020-2021 (avril-juin), face à une base de comparaison particulièrement exigeante. En effet, lors du 4ème trimestre de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires avait fortement augmenté au moment du démarrage de la pandémie Covid-19 en raison de la très forte demande en Equipement de Protection Individuels (EPI) en Maintien à Domicile et en concentrateurs à Oxygène pour l'activité Respiratoire.

Dans un contexte plus normalisé cette année, le Groupe realisé au 4e trimestre un chiffre d'affaires de 111,5 millions d'euros, en recul de seulement -3,2%, dont -6,3% en organique sur la période. La croissance dynamique et régulière des activités Respiratoire et Nutrition-Perfusion-Stomathérapie, ainsi que la solidité de l'activité auprès des collectivités, ont compensé la baisse conjoncturelle des ventes de consommables en magasins et sur Internet.

Cette bonne performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2020-2021 à 444,3 ME, un niveau supérieur à l'objectif de 430 ME. La hausse de l'activité ressort ainsi à +16,3%, dont +13,5% en organique. Le Groupe a réalisé 86% de son chiffre d'affaires en France et 14% en Europe.

Perspectives

Fort de son bon niveau d'activité, le Groupe confirme son objectif d'une marge opérationnelle courante située autour de 8,5% pour l'exercice 2020-2021 malgré un mix activité un peu moins favorable aux prestations de servcies.

Sur l'exercice 2021-2022, le Groupe devra toujours faire face à une base de comparaison exigeante dans l'activité Maintien à Domicile, qui est attendue logiquement en retrait en particulier sur le 1er semestre. Les autres Divisions poursuivront en revanche leur croissance, tout en absorbant de nouvelles révisions tarifaires, notamment en Respiratoire sur l'apnée du sommeil.

Le Groupe vise ainsi, après 2 exercices en très forte croissance, une progression organique plus modérée de son chiffre d'affaires et entend accélérer sa stratégie de croissances externes ciblées afin de renforcer ses positions sur ses métiers stratégiques et d'amplifier son développement en Europe.