Bastide Le Confort Medical : publication saluée

(Boursier.com) — Bastide Le Confort Medical se distingue en matinée, sur un gain de 5% à 29,5 euros. Le groupe spécialisé dans les prestations de santé à domicile a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 130,6 millions d'euros, en hausse de +12,8% et de +9,1% en organique. Compte tenu d'une bonne dynamique de l'activité, le Groupe a réitéré avec confiance ses objectifs de chiffre d'affaires annuel autour de 510 ME et de marge opérationnelle courante de plus de 8,3% pour l'année.

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, l'amélioration du free cash-flow opérationnel, déjà visible sur le 1er semestre, reste une priorité majeure avec pour objectif d'amorcer, dès le second semestre, le désendettement du Groupe et de dégager de nouvelles ressources financières pour des opérations de croissance externe sélectives visant l'international ainsi que les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée.

Evoquant une 'publication en ligne', Portzamparc ajuste la mire de 41,6 à 40 euros et reste à l''achat'. Oddo BHF passe lui à 'surperformer' à la suite de ces annonces avec un cours cible abaissé de 37 à 35 euros. Le titre présente une configuration redevenue plus favorable : Bastide délivre une croissance organique solide, en particulier sur ses axes stratégiques, et montre des signes de discipline financière affirmée ; les guidances semblent sécurisées et le profil de visibilité (croissance embarquée/ génération de cash en amélioration) assez rassurant ; et après le repli du titre, les multiples semblent abordables (PE : 8x), même si le flottant reste étroit.