Bastide Le Confort Medical : perspectives 2022-2023 confirmées

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2022-2023, le Groupe Bastide Le Confort Medical réalise une excellente performance avec un chiffre d'affaires de 130,6 millions d'euros, en hausse de +12,8% et de +9,1% en organique.

Cette accélération de la croissance est portée par les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion- Stomathérapie) qui sont restées très dynamiques et affichent un chiffre d'affaires de 75,4 ME, en hausse de +23% (+16,9% en croissance organique). L'activité 'Maintien à Domicile' ressort à 55,2 ME, en hausse de +1,3% (+0,1% en croissance organique). L'effet de base défavorable lié aux ventes d'équipements de protection individuelle (EPI) durant l'épidémie de COVID s'amenuise mais impacte encore défavorablement pour 4,4% la croissance de l'activité 'Maintien à Domicile'. Nette des ventes d'EPI, elle ressort à +5,7%.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires à 380,1 ME (+13,6%, dont +6,4% en organique) pour les 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023. L'effet périmètre des acquisitions s'élève à 22,8 ME sur cette période.

Perspectives

Compte tenu d'une bonne dynamique de l'activité, le Groupe Bastide réitère avec confiance ses objectifs de chiffre d'affaires annuel autour de 510 ME et de marge opérationnelle courante de plus de 8,3% pour l'année.

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, l'amélioration du free cash-flow opérationnel, déjà visible sur le 1er semestre, reste une priorité majeure avec pour objectif d'amorcer, dès le second semestre, le désendettement du Groupe et de dégager de nouvelles ressources financières pour des opérations de croissance externe sélectives visant l'international ainsi que les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée.