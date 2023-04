Bastide Le Confort Medical organise sa première visioconférence destinée aux investisseurs individuels

(Boursier.com) — Le Groupe Bastide Le Confort Medical organise, le jeudi 11 mai à 18h, sa première visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs individuels. Vincent Bastide (Président Directeur Général) et Olivier Jourdanney (Directeur Général Délégué) présenteront à cette occasion le groupe, sa stratégie de développement, et l'activité des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023.

Lors de cette réunion, les dirigeants répondront ensuite aux questions.

Par ailleurs, le spécialiste de la prestation de santé à domicile annonce la publication de sa lettre aux actionnaires pour avril 2023.