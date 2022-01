Bastide le Confort Médical : nomination de Jean-Claude Brdenk en tant que Directeur Général Adjoint

(Boursier.com) — Bastide Le Confort Médical, spécialiste de la fourniture de dispositifs médicaux et des prestations de soins à domicile, annonce la nomination de Jean-Claude Brdenk au poste de Directeur Général Adjoint en charge des Opérations et du Développement.

Avant de rejoindre le Groupe Bastide, Jean-Claude Brdenk, âgé de 54 ans, a occupé pendant plus de onze ans la fonction de Directeur Général Délégué en charge de l'Exploitation au sein du groupe Orpéa. Il y dirigeait l'exploitation des établissements du groupe dans l'ensemble des pays où celui-ci est implanté, aussi bien en Europe qu'en Chine et en Amérique latine. Entre juillet 1997 et mars 2010, M. Brdenk officiait au sein du même groupe en qualité de directeur d'exploitation. Au travers de ces deux postes, il a activement contribué au développement international d'Orpéa et à la structuration de ces activités et équipes.

Avant ces fonctions, Jean-Claude Brdenk a passé 4 ans au sein du Cabinet IMR (Institute of Management Resources) où il était consultant en organisation. Il a par ailleurs occupé, jusque fin 2021, la position de vice-président du Syndicat National des Établissements & Résidences Privés et Services d'Aide à Domicile pour Personnes Âgées (Synerpa), premier syndicat des maisons de retraite privées en France.