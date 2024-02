Bastide Le Confort Médical : croissance organique proche de 6% à mi-exercice

(Boursier.com) — Bastide Le Confort Médical affiche au deuxième trimestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 137,1 ME, en croissance organique de 6,1%.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), qui représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du Groupe, ont continué à porter la croissance (+10,4% en organique). L'activité " Maintien à Domicile " reste stable dans un marché qui s'est maintenant normalisé après la crise sanitaire.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 265 ME (+6,2%, dont +5,7% en organique).

Bastide vise toujours un chiffre d'affaires annuel autour de 530 ME (ajustées de l'impact lié à la cession de Distrimed et hors nouvelles opérations de croissance externe) et maintient son objectif de marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%.

Le désendettement est la priorité du Groupe pour l'exercice 2023-2024. La cession récente de la société Distrimed répond pleinement à cet objectif et le Groupe Bastide continue l'étude de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie.