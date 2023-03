Bastide Le Confort Medical confirme ses objectifs 2022-2023

(Boursier.com) — Au cours du 1er semestre 2022-2023, le groupe Bastide Le Confort Medical a réalisé un chiffre d'affaires de 249,7 millions d'euros, en hausse de +11,9%. La croissance organique ressort à +5% en ligne avec les attentes, malgré une baisse de plus de 56% des ventes d'équipements de protection individuelle (EPI) liée à la fin de la crise sanitaire.

L'Ebitda progresse de +6,6% à 49,9 ME, soit une marge d'Ebitda élevée de 20%, intégrant un impact estimé à 150 points de base lié à une inflation particulièrement marquée sur les prix de l'énergie et à la baisse tarifaire de -10% sur la prise en charge de l'apnée du sommeil en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

Le Groupe délivre un résultat opérationnel courant en hausse de +14,7%, à 21,5 ME. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 8,6%, soit une hausse de 20 points de base par rapport à la marge réalisée au 1er semestre 2021-2022. Elle est supérieure à l'objectif minimal de 8,3% annoncé en début d'exercice.

Le résultat opérationnel est en hausse de +26,7%, à 18,9 ME.

Le résultat net des activités poursuivies progresse significativement de +42% à 8,3 ME après comptabilisation d'une charge d'impôt de 3,7 ME.

Les activités non poursuivies génèrent une perte nette de -5,7 ME sur le semestre, dont -4,8 ME de dépréciations d'actifs ponctuelles liées à l'arrêt des activités de services non stratégiques adossées à l'offre logicielle de Care Service.

Structure financière

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent en hausse de +24,9%, à 52 ME, résultant notamment d'une capacité d'autofinancement après impôts de 43 ME et d'une amélioration du Besoin en Fonds Roulement de 6,1 ME. Cette évolution du BFR résulte d'un retour à un niveau de stocks plus normatif après la hausse ponctuelle en 2021-2022 en prévention de ruptures conjoncturelles potentielles d'approvisionnements.

Les investissements opérationnels nets, qui s'élèvent à 26,7 ME, ont été bien maitrisés grâce aux actions de contrôle mises en place dans ce domaine et restent quasi stables par rapport au 1er semestre 2021-2022, malgré la très forte hausse du chiffre d'affaires locatif.

Sur le semestre, le free cash-flow opérationnel (flux de trésorerie d'exploitation après flux de trésorerie liés aux investissements corporels et incorporels et après remboursement des dettes locatives/loyers), ressort positif de 17,6 ME, soit une augmentation de plus de 10 ME par rapport au 1er semestre 2021-2022.

L'endettement net, hors dettes locatives de 79,1 ME, ressort à 322 ME au 31 décembre 2022 pour des capitaux propres de 79,6 ME. La trésorerie disponible s'élève à 27,3 ME. Le levier financier (dettes financières nettes/ EBITDA annualisé retraité - hors impact d'IFRS 16) ressort à 3,88×, en ligne avec les attentes et inférieur au niveau de 4 autorisé pour le levier au 31 décembre 2022.

Perspectives 2022-2023

Le Groupe Bastide entend poursuivre sa trajectoire sur le second semestre et confirme ses objectifs d'un chiffre d'affaires annuel autour de 510 ME et d'une marge opérationnelle courante supérieur à 8,3%.

La poursuite de l'amélioration du free cash-flow opérationnel, déjà visible sur le 1er semestre, est une priorité du Groupe sur le second semestre afin d'amorcer le désendettement et de dégager de nouvelles ressources financières pour la croissance externe.

Le Groupe continue à ce titre d'étudier avec sélectivité des opportunités en vue d'accélérer sa diversification internationale et les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée.