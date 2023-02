Bastide Le Confort Medical : AG convoquée

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Bastide Le Confort Medical sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 14 mars à 14h30 au siège social à Caissargues.

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée générale, a été publié au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 6 février. L'avis de convocation sera publié au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 24 février 2023 et dans un Journal d'Annonces Légales, le 24 février.