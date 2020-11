Bastide : l'exercice 2020-2021 commence fort

Bastide : l'exercice 2020-2021 commence fort









Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Le groupe Bastide a réalisé au premier trimestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 105,4 ME, en hausse de +23,4%, dont +21% en organique. Le Groupe continue d'enregistrer, dans la continuité du 4ème trimestre de l'exercice précédent, un surcroît d'activité lié au contexte sanitaire, en particulier sur la vente de dispositifs médicaux et d'équipements de protection à la personne dans la division Maintien à Domicile.

L'activité " Maintien à Domicile " réalise en effet un chiffre d'affaires trimestriel de 55,7 ME, en croissance de +40,9%, dont +39,3% en organique. La très forte dynamique de cette division permet de compenser largement les impacts tarifaires sur le Respiratoire au Royaume Uni et le ralentissement de la médecine de ville, qui n'affecte cependant que faiblement l'activité du groupe à date.

Bastide précise que ses magasins restent ouverts et que les ventes internet demeurent très bien orientées, bénéficiant de la notoriété grandissante de l'enseigne. Bastide bénéficie de plus du retour anticipé à domicile de patients dans le cadre du plan blanc et continue de s'appuyer sur la résilience de ses autres activités de prestations de services. Le groupe confirme son premier objectif de dépasser le cap de 400 ME de chiffre d'affaires en 2020-2021 et vise une marge opérationnelle courante comprise en 8,5% et 9%.