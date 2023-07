Bastide : deux petites acquisitions saluées

(Boursier.com) — Bastide monte de 0,3% à 28,70 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé la finalisation de deux acquisitions de petite taille, l'une renforçant l'activité Perfusion en France et l'autre élargissant la couverture géographique au marché des Pays-Bas.

Bastide a ainsi acquis l'intégralité du capital d'Occit'perf, acteur régional opérant dans les régions du Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, spécialisé dans le traitement par perfusion et dans la nutrition artificielle entérale et parentérale. En 2022, Occit'perf a réalisé un chiffre d'affaires de 0,6 ME avec une rentabilité en ligne avec celle de Bastide. La société sera consolidée à compter du 1er juillet 2023.

Bastide s'implante par ailleurs aux Pays-Bas avec l'acquisition de la société néerlandaise Oxigo, spécialisée dans le conseil et la vente en ligne d'équipements d'oxygénothérapie et d'assistance respiratoire en Europe. Cette acquisition élargit la présence géographique du Groupe Bastide aux Pays-Bas, sur le segment, en forte croissance, de l'assistance respiratoire. En 2022, Oxigo a réalisé un chiffre d'affaires de 0,7 ME avec une rentabilité en ligne avec celle du Groupe. La société sera également consolidée à compter du 1er juillet 2023.

"Deux petites opérations de croissance externe pertinentes compte tenu de la priorité donnée à l'international et/ou à l'amélioration du mix en PSAD, mais qui illustrent aussi le peu de marge de manoeuvre du groupe pour réaliser actuellement des opérations plus structurantes" commente Portzamparc qui vise un cours de 40 euros sur le dossier en restant à l'achat.