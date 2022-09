Bastide : dans le vert après le retour à la croissance interne

(Boursier.com) — Bastide pointe en hausse de 1,7% à 35,7 euros après avoir renoué avec la croissance interne au cours du quatrième trimestre de son exercice 2021-2022. Le spécialiste des prestations de santé à domicile a enregistré un chiffre d'affaires de 126,9 ME sur la période, en hausse de +6,1% à périmètre et taux de change constant.

Compte tenu de la bonne dynamique d'activité enregistrée sur la fin d'exercice, le Groupe a confirmé son objectif de marge opérationnelle courante d'au moins 8,3% pour 2021-2022. Le management est aussi confiant dans sa capacité à maintenir une croissance organique solide sur 2022-2023.

En raison de multiples peu élevés, et en dépit de la sensibilité aux tarifs, le titre devrait positivement réagir, affirmait ce matin Oddo BHF ('neutre'). Reste que la remontée des taux pourrait contraindre ou limiter la capacité de "leverage" (et d'acquisition) du groupe, alors que le broker comprend que la Direction souhaite prudemment ménager un peu de marge de manoeuvre financière. Enfin, si la liquidité reste étroite, notamment dans le contexte actuel, la valorisation présente, elle, davantage d'attractivité, laissant penser que le titre devrait plutôt se rapprocher de son objectif de cours (40 euros).

"Si nous l'attendions légèrement plus soutenue, cette fin d'exercice, qui n'est plus impactée par l'effet de base défavorable Covid en MAD, marque le retour de la croissance organique. De bon augure pour la suite, avec un exercice 2022-2023 qui s'annonce d'ores et déjà bien orienté", affirme pour sa part Portzamparc, à l''achat' sur la valeur.