Bastide : croissance solide au troisième trimestre

Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Le groupe Bastide a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2019-2020 (janvier à mars) un chiffre d'affaires de 90,3 ME, en hausse de +9,6%, dont +9% en organique. Toutes les divisions ont contribué à cette bonne performance, qui porte le chiffre d'affaires 9 mois à 266,9 ME, soit une hausse de +8,6% (+7% en organique).

Sur 9 mois, la principale activité de Maintien à domicile génère un chiffre d'affaires de 124,8 ME, en progression de +8% (+6,4% en organique).

Le fournisseur de matériel médical estime que son chiffre d'affaires 9 mois est en phase avec les objectifs annuels compris entre 355 et 365 ME, hors nouvelles opérations de croissance externe, et de marge opérationnelle courante située entre 8,5% et 9%.

Si l'impact de la pandémie a été globalement limité sur le 3ème trimestre, Bastide admet que les projections de croissance sur le 4ème trimestre sont difficiles à établir, avec, d'une part, des ventes toujours soutenues de dispositifs et de consommables médicaux, et d'autre part, des prestations ralenties par la baisse des prescriptions de la médecine de ville, notamment sur les pathologies chroniques. Ces tendances restent volatiles et dépendent de l'évolution de la pandémie dans les prochaines semaines.

Bastide adapte ses effectifs aux besoins évolutifs de ses différentes divisions. L'ensemble du réseau de magasins est désormais ouvert sur des plages horaires normales depuis le 11 mai. Le groupe prévoit une reprise graduelle de toutes ses activités dans le courant du mois de juin et tiendra le marché informé de toutes évolution importante sur son activité.