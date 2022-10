Bastide compte accélérer sa croissance en 2022-2023

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2021-2022, le groupe Bastide Le Confort Médical a réalisé un chiffre d'affaires de 468,3 millions d'euros, en hausse de +5,5% et supérieur à son objectif de 460 ME. La croissance organique est en léger retrait de seulement -0,8% malgré la baisse de plus de 70% des ventes d'équipements de protection individuelle liée à la fin de la crise sanitaire.

Malgré l'impact négatif du contexte inflationniste et des baisses tarifaires de 10% sur la prise en charge de l'apnée du sommeil et du diabète depuis le 1er septembre 2021 et le 1er janvier 2021 respectivement, la marge d'Ebitda affiche une hausse de 60 pbs, à 20,3%. L'Ebitda ressort ainsi à 95 ME, en hausse de +7,6%. Cette hausse de la marge s'explique en partie par le développement des activités de services et par l'évolution du mix produit, avec notamment une réduction de la part des ventes d'équipements de protection individuelle (EPI), qui impactent positivement la marge brute. Celle-ci gagne 240 points et s'établit à 65,5%.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de +5,1%, à 38,9 ME, soit une marge stable de 8,3% en ligne avec l'objectif du Groupe. Le résultat opérationnel est en hausse à 32,5 ME (28,3 ME un an plus tôt).

Le résultat net reste stable à 14,3 ME, après une charge d'impôt de 5,9 ME.

Structure financière

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à 56,9 ME, résultant d'une capacité d'autofinancement après impôts de 85,7 ME et d'une hausse du Besoin en Fonds Roulement de 28,9 ME.

L'endettement net, hors dettes locatives de 83,1 ME, ressort à 314 ME au 30 juin pour des capitaux propres de 86,6 ME. La trésorerie disponible s'élève à 22,1 ME. A c. 3,75x, le levier financier (dettes financières nettes3 /Ebitda retraité4 - hors impact d'IFRS 16) reste sous contrôle et inférieur au niveau de 4,2 autorisé pour le levier au 30 juin 2022.

Au cours du 1er semestre, le Groupe a procédé à une opération de refinancement pour allonger la maturité de sa dette. La maturité des tranches du contrat de crédits a été fixée à 3 ans avec deux années potentielles supplémentaires à la main des prêteurs. Bastide a demandé mi-octobre 2022 l'activation de cette prorogation de 2 ans qui portera la maturité des tranches remboursables in-fine, soit 232 ME à 2026-2027.

Acquisition de 2 sociétés en France

Le Groupe Bastide a réalisé en octobre les acquisitions des sociétés françaises Probace Meditec (Nutrition-Perfusion et Maintien à domicile) et de 4S E-med (respiratoire). Conformément à la stratégie du Groupe, ces acquisitions renforcent les parts de marché du Groupe Bastide sur les activités à plus haute technicité et à récurrence élevée.

Les deux sociétés seront consolidées à compter du 1er octobre 2022 et apporteront un chiffre d'affaires en année pleine de près de 6 ME.

Perspectives 2022-2023

Compte tenu d'un environnement tarifaire attendu relativement stable et d'une base de comparaison assainie, la croissance organique devrait, dans la continuité du 4e trimestre 2021-2022, retrouver un niveau comparable à celui enregistré avant la crise sanitaire.

Le Groupe Bastide confirme donc son objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 520 ME, intégrant la contribution des acquisitions récentes. En dépit d'un environnement inflationniste, le Groupe vise une marge opérationnelle courante de plus de 8,3% grâce à un strict contrôle de ses coûts de structure.

L'amélioration significative du flux de trésorerie disponible sera une priorité de l'exercice 2022-2023, résultant à la fois de la croissance attendue de la capacité d'autofinancement, d'un retour à un niveau plus normatif du BFR et du contrôle strict des investissements opérationnels.

Le Groupe vise ainsi à poursuivre, d'une part, sa stratégie de croissance externe raisonnée, axée sur la diversification internationale et les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée et à amorcer, d'autre part, un désendettement progressif.