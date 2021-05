Bastide : Bpifrance et Irdi Soridec Gestion sont sortis du capital de la SIB

Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Le projet, annoncé le 29 avril, de sortie du capital de la SIB -la holding familiale qui contrôle le Groupe Bastide à hauteur de 53,04% du capital et 68,14% des droits de vote- des fonds gérés par Bpifrance et Irdi Soridec Gestion a été réalisé ce jour.

A la suite du rachat par la SIB de l'intégralité des actions SIB détenues par les fonds gérés par Bpifrance Investissement (21,69% du capital de SIB) et Irdi Soridec Gestion (3,67% du capital de SIB) suivi de leur annulation, les fonds gérés par Bpifrance Investissement et Irdi Soridec Gestion ne détiennent plus aucune action de la SIB et ne font ainsi plus partie du concert familial.

Bpifrance Investissement a, par ailleurs, démissionné de son mandat d'administrateur de la société Bastide Le Confort Médical à compter de ce 26 mai.

L'opération n'a eu aucune conséquence sur la répartition du capital et le contrôle du Groupe Bastide, l'actionnariat de la Financière BGV, la holding qui contrôle la SIB, étant inchangé.