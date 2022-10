Bastide : bondit avec l'amélioration de la rentabilité

(Boursier.com) — Bastide accélère en début d'après-midi avec un titre qui s'adjuge désormais plus de 6,5% à 18,9 euros. Le spécialiste du matériel médical destiné aux soins à domicile a amélioré sa rentabilité lors du dernier exercice tandis que son chiffre d'affaires a atteint 468,3 millions d'euros, en hausse de +5,5%, et supérieur à son objectif de 460 ME.

Malgré l'impact négatif du contexte inflationniste et des baisses tarifaires de 10% sur la prise en charge de l'apnée du sommeil et du diabète depuis le 1er septembre 2021 et le 1er janvier 2021 respectivement, la marge d'Ebitda affiche une hausse de 60 pbs, à 20,3%. L'Ebitda ressort ainsi à 95 ME, en hausse de +7,6%.

Compte tenu d'un environnement tarifaire attendu relativement stable et d'une base de comparaison assainie, la croissance organique devrait sur l'exercice 2022-2023, et dans la continuité du 4e trimestre 2021-2022, retrouver un niveau comparable à celui enregistré avant la crise sanitaire. Le Groupe confirme ainsi son objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 520 ME, intégrant la contribution des acquisitions récentes. En dépit d'un environnement inflationniste, le management vise une marge opérationnelle courante de plus de 8,3% grâce à un strict contrôle de ses coûts de structure.

L'idée que le profil 2022-23 devrait être plus clément et que le focus du management sur le cash réponde à certaines inquiétudes du consensus séduit plutôt Oddo BHF. Or, puisqu'en termes de multiples, Bastide semble avoir touché des plus bas (sur 11 ans, le PE moyen se situe à 18,5x vs 8x actuellement et le multiple de VE/EBITDA se situe à 6,2x vs 4x actuellement), la configuration de Bastide paraît plus propice à prendre le pari d'un meilleur momentum et d'une meilleure performance boursière... L'analyste rehausse ainsi à 'surperformer' son opinion sur la valeur en ciblant 33 euros.