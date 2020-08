Bastide bondit après son excellente publication

Crédit photo © Bastide

(Boursier.com) — Bastide prend la tête du SRD à l'ouverture du marché parisien avec un titre qui s'adjuge plus de 7% à 44,6 euros. Il faut dire que la société a réalisé sur les trois mois clos fin juin une activité nettement meilleure que prévue avec des ventes de consommables et dispositifs médicaux compensant le ralentissement de la prise en charge de nouveaux patients chroniques. Sur la période, Bastide a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 115,2 ME, en hausse de +34,9%, dont +32,9% en organique.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires annuel 2019-2020 à 382 ME, un niveau supérieur à l'objectif initial situé entre 355 et 365 ME. La hausse de l'activité ressort ainsi à +15,4%, dont +13,7% en organique... Le niveau d'activité enregistré sur la fin de l'exercice, en particulier sur les activités ventes, conforte l'objectif du management d'une marge opérationnelle courante annuelle située entre 8,5% et 9,0%.

Portzamparc parle d'une excellente publication pour Bastide qui continue de recueillir les fruits de son positionnement multi-spécialiste et de la forte récurrence de son business model (75% de CA récurrent). La maison de bourse revalorise le dossier de 40 à 47 euros et maintient son avis 'achat'.