Bastide : bon point

(Boursier.com) — Bastide grimpe de 1% à 47 euros ce mercredi après avoir poursuivi sa forte croissance au troisième trimestre en réalisant un chiffre d'affaires de 111,7 ME, en hausse de +23,7%. Cette performance s'inscrit dans la continuité des trimestres précédents et est toujours soutenue en partie par le surcroît d'activité lié aux ventes d'équipements de protection individuels et de dispositifs médicaux dus au contexte sanitaire. Elle s'appuie également sur le gain régulier de parts de marché, aussi bien en Maintien à Domicile, qu'en Respiratoire et Nutrition Perfusion.

Cette bonne dynamique trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 332,8 ME, soit +24,7%, un niveau parfaitement en ligne avec le plan de marche... Portzamparc parle d'une nouvelle "très bonne publication pour le groupe" (...) "Nous relevons légèrement notre scénario, de 438,1 ME à 441,4 ME (+15,3%, +12% organique), afin d'intégrer les acquisitions au T4 avec une MOC maintenue à 8,6%e compte tenu de l'effet mix. La visibilité reste excellente et le repli récent (-8,6% ytd, -21,2% depuis les plus hauts) offre selon nous un bon point d'entrée sur la valeur" poursuit l'analyste qui vise un cours de 59 euros en restant à l'achat sur le dossier.