Bastide : bon début d'exercice

(Boursier.com) — Le groupe Bastide a réalisé au premier trimestre de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 122 ME, en hausse de +12,8% et qualifié de " en ligne avec le plan de marche ". Cette performance a bénéficié de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 7,9 ME. Le Groupe confirme son retour à la croissance organique qui ressort à +4,9%, tirée par les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), en croissance organique de +11,1%, qui représentent désormais plus de 57% du chiffre d'affaires global.

L'activité " Maintien à Domicile " est en recul organique de -2,3%, en raison uniquement du retour à la normale des ventes d'EPI (Equipements de Protection Individuelle) qui étaient encore significatives au premier trimestre de l'exercice précédent. Hors EPI, la croissance organique est de 7,5%. Les activités à l'international augmentent conformément à la stratégie de développement du Groupe et représentent désormais plus de 17% du chiffre d'affaires (14,7% au premier trimestre 2021- 2022).

Bastide réitère son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 520 ME (hors nouvelles opérations de croissance externe) avec un objectif de marge opérationnelle courante de plus de 8,3%. Le Groupe entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées visant à accroître la part des activités à plus haute technicité et à récurrence élevée avec une priorité à l'international. En parallèle, le désendettement du Groupe reste une priorité de l'exercice 2022-2023 avec une amélioration attendue du flux de trésorerie opérationnel.