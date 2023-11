Bastide : annonces bien reçues

(Boursier.com) — Bastide monte de 1,6% à 21,80 euros ce vendredi, alors que le groupe a réalisé un premier trimestre solide avec un chiffre d'affaires de 127,9 ME en hausse de +7%. Cette performance a bénéficié de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 2,4 ME avec Probace et Oxigo pour les plus significatives.

La croissance organique1 est ressortie à +5,3%, tirée par les activités à plus forte technicité en croissance organique de +10,5% et qui représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du Groupe.

L'activité 'Maintien à Domicile' est restée sur la même tendance quasi stable observée sur les trimestres précédents dans un marché qui s'est maintenant normalisé après la crise sanitaire.

Les activités à l'international ont continué leur progression conformément à la stratégie de développement du Groupe et représentent désormais près de 18% du chiffre d'affaires vs 17,5% au premier trimestre 2022-2023.

Portzamparc estime que ce T1 est de "bonne facture", de quoi maintenir son scénario (CA de 540,3 ME soit +6% en organique avec un ROC de 46,5 ME en hausse de 8,6%, soit une marge de 8,6%). Une nouvelle amélioration est attendue en 2023-2024 au niveau du FCF qui sera alloué au désendettement. Le M&A restera en stand by. Quelques cessions de filiales non stratégiques sont possibles. De quoi viser un cours de 37 euros en restant acheteur sur le dossier...