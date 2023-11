Bastide : +7% pour le chiffre d'affaires trimestriel

(Boursier.com) — Bastide réalise un premier trimestre solide avec un chiffre d'affaires de 127,9 ME en hausse de +7%.

Cette performance a bénéficié de la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an pour 2,4 ME avec Probace et Oxigo pour les plus significatives.

La croissance organique1 ressort à +5,3%, tirée par les activités à plus forte technicité en croissance organique de +10,5% et qui représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du Groupe.

L'activité Maintien à Domicile reste sur la même tendance quasi stable observée sur les trimestres précédents dans un marché qui s'est maintenant normalisé après la crise sanitaire.

Les activités à l'international continuent leur progression conformément à la stratégie de développement du Groupe et représentent désormais près de 18% du chiffre d'affaires vs 17,5% au premier trimestre 2022-2023.