Bastide : +10,8% pour le résultat net 2022/2023

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice 2022-2023, Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 508 ME, en hausse de +10,9% retraité des actifs destinés à être cédés dont +5% de croissance organique.

Malgré l'impact d'une part, de l'inflation sur la masse salariale et les coûts de l'énergie et d'autre part, de la baisse tarifaire sur la prise en charge de l'apnée du sommeil qui n'avait affecté que 10 mois du précédent exercice, l'EBITDA ressort à 101,6 ME dépassant pour la première fois le cap des 100 ME, soit une marge d'EBITDA de 20%.

Le résultat opérationnel courant ressort en hausse de +10%, à 42,8 ME. La marge opérationnelle courante s'élève ainsi à 8,4%, supérieure à l'objectif de 8,3% et en hausse de 10 points de base par rapport à la marge réalisée en 2021-2022.

Le résultat net des activités poursuivies progresse de +10,8% pour atteindre 16,8 ME.

Le levier financier ressort à 3,69, en baisse par rapport au niveau enregistré au 30 juin 2022 et inférieur au niveau de 4 autorisé pour le levier au 30 juin 2023.

Portée par le dynamisme des prestations de santé à domicile, la croissance organique devrait rester soutenue sur l'exercice 2023-2024. Le Groupe Bastide confirme ainsi son objectif de chiffre d'affaires de 540 MEUR sur le périmètre actuel.

Le contrôle strict des coûts opérationnels combiné à la part grandissante des activités à plus forte technicité dans le chiffre d'affaires devraient permettre au groupe d'atteindre sur l'exercice 2023-2024 une marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023.