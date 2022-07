Bassac : visibilité préservée

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac a reculé de 15% à périmètre comparable, et s'élève à 579 millions d'euros. Le montant total des réservations s'élève à 834 ME TTC au 1er semestre 2022, en baisse de -12% par rapport à 2021, à périmètre comparable (intégrant les indicateurs de Marignan sur 6 mois en 2022 et en 2021). Au cours du 1er semestre 2022, les réservations ont porté sur 2.890 lots, contre 3.311 sur la même période en 2021 (intégrant les réservations de Marignan), soit -13% en volume. Cette baisse s'explique pour l'essentiel par une diminution des rythmes de commercialisation.

Au 30 juin 2022, le carnet de commandes s'élève à 2,078 MdsE, en hausse de +7% par rapport au 31 décembre 2021 à périmètre comparable (intégrant les indicateurs de Marignan). Sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois, le carnet de commandes représente environ 18 mois d'activité, indicateur en hausse par rapport à son niveau de fin 2021.

La marge brute a augmenté de 26 ME, sous l'effet principalement de la contribution de Marignan.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'inscrit à 51ME au 1er semestre 2022, contre 59ME sur la même période en 2021, en diminution de 8ME.

Le résultat net part du groupe recule à 38,2ME au 1er semestre 2022, soit 6,6% du chiffre d'affaires (42,8ME au 1er semestre 2021 et 8,9% du chiffre d'affaires).

Au 30 juin 2022, Bassac présentait une dette nette consolidée de 157ME, y compris les emprunts issus des locations (IFRS 16) pour 16ME, contre une dette nette de 14ME six mois plus tôt. Cette augmentation de l'endettement net est notamment liée à des acquisitions de terrains nombreuses au 1er semestre, en particulier celle du terrain de Feldmoching en Allemagne.

Perspectives affichées

Bénéficiant d'un carnet de commandes représentant environ 18 mois d'activité, indicateur en hausse depuis fin 2021, Bassac conserve une visibilité correcte pour les semestres à venir, aussi bien pour ses activités de promotion immobilière que pour son activité de construction de garages.

Les activités de promotion immobilière disposent également d'un portefeuille foncier représentant environ 6 années d'activité. Il est cependant à noter que les difficultés persistantes dans l'obtention des permis de construire compliquent et allongent sa transformation...

"Nous ajustons sensiblement à la baisse notre 'top line' de 1.573 ME à 1.324 ME pour un RNpdg revu de 134 ME à 101,9 ME

(hors M&A Maisons Baijot)" commente Portzamparc... "A l'instar des principaux 'peers', le groupe prouve qu'il arrive à maintenir ses taux de marge sur programmes, mais sur des volumes inférieurs... La visibilité reste bonne malgré tout. Nous ajustons notre objectif de 85 à 81 euros" conclut l'analyste. Le titre perd 2% à 58,80 euros ce vendredi.