Bassac : une visibilité rassurante de 8 années d'activité

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Bassac s'élève à 571 millions d'euros en diminution de -1,4 ME. Les réservations ont porté sur 2.270 lots (2.890 sur la même période en 2021), soit -21% en volume. Cette baisse s'explique pour l'essentiel par une diminution des rythmes de commercialisation. Le montant total des réservations s'élève à 662 ME d'euros TTC au 1er semestre 2023, en baisse de 21% par rapport à 2022.

Au 30 juin 2023, le carnet de commandes s'élève à 1,949 milliard d'euros, en baisse de -6% par rapport au 31 décembre 2022. Sur la base du chiffre d'affaires des 12 derniers mois, le carnet de commandes représente environ 18 mois d'activité, indicateur stable par rapport à son niveau de fin 2022

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'inscrit à 49 ME au 1er semestre 2023 (51 ME sur la même période en 2022), en diminution de 3 ME.

Le résultat financier s'inscrit à -11,3 ME au 1er semestre (-4,5 ME sur la même période en 2022). La charge d'impôt s'élève à 12 ME pour le 1er semestre 2023 (13 ME un an plus tôt).

Enfin, le résultat net part du groupe s'inscrit à 29,6 ME au 1er semestre 2023 (38,2 ME au 1er semestre 2022).

Au 30 juin 2023, Bassac présente une dette nette consolidée y compris les emprunts issus des locations (IFRS 16) de 344 ME contre une dette nette de 277 ME, 6 mois plus tôt. Cette augmentation de l'endettement net est notamment liée à l'augmentation du BFR sur la période ainsi qu'au décaissement du dividende au titre de l'exercice 2022 pour un montant de 26,4 ME.

Perspectives

Toutes les activités de Bassac sont affectées négativement par la brusque hausse des taux d'intérêts.

Bassac dispose d'un carnet de commandes et d'un portefeuille foncier qui représentent 8 années d'activité, et qui offrent une visibilité rassurante dans ce contexte.